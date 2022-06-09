اخبار دوليه – الأمم المتحدة تنتخب أعضاء مجلس الأمن الدولي الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - انتخبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خمسة بلدان، هي الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا، للانضمام إلى عضوية مجلس الأمن الدولي.

ويعد الفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، ذروة الإنجاز بالنسبة للعديد من الدول لأنه يمنحها صوتا قويا في قضايا السلم والأمن الدوليين.

وجاءت نتائج الاقتراع السري في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، هي 190 صوتا للإكوادور، و184 لليابان، و184 لمالطا، و192 لموزمبيق، و187 لسويسرا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها موزمبيق وسويسرا في المجلس، والمرة الثانية عشرة لليابان، والمرة الثالثة للإكوادور، والمرة الثانية لمالطا.

ويبدأ أعضاء المجلس الخمسة الجدد ولايتهم في الأول من يناير المقبل ليحلوا محل خمس دول تنتهي مدتها سنتان في 31 ديسمبر وهي الهند وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج.

وينضم الأعضاء الجدد إلى الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض في المجلس، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، والدول الخمس التي تم انتخابها العام الماضي، وهي ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات.

يتم تخصيص المقاعد العشرة غير الدائمة في المجلس للمجموعات الإقليمية التي عادة ما تختار المرشحين، لكن في بعض الأحيان لا يمكنها الاتفاق على قائمة غير متنازع عليها.