القرش يواصل استعداداته في المعسكر الخارجي لعالمية الترايثلون

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل لاعب المنتخب الوطني للترايثلون موسى القرش استعداداته المكثفة في معسكره الخارجي بالمملكة المغربية، للمشاركة بدورة الألعاب العالمية للترايثلون المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في 12 يوليو من العام الجاري، حيث يمتد المعسكر لغاية 8 يوليو القادم، بعد أن بدأ في 11 مايو الماضي.

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