أحمد فريد يتصدر بطولة ملك الصولجانات للبولينغ ويسجل أعلى محاولة

محمد بن مسعود - الدمام - تصدر اللاعب أحمد فريد الترتيب العام لبطولة ملك الصولجانات في يومها التاسع، وذلك بعد أن تمكن من تسجيل أعلى محاولة 759، معززا رصيده إلى 2132 في المركز الأول، فيما تراجع اللاعب عبدالله عبدالكريم للمركز الثاني بعد بقائه عند رصيده السابق 2116، وجاء خلفه اللاعب المخضرم مهدي أسد برصيد 2087 في المركز الثالث، من البطولة التي تنظمها مريم مدارا صاحبة محال 300 بروشوب للوازم لعبة البولينغ، وبرعاية بنك الخليج الدولي وشركة ناس المؤسسة وجيبك. وارتفعت حدة المنافسات مع دخول البطولة في الأمتار الأخيرة لتحديد هوية المتأهلين للأدوار النهائية، حيث يتوقع أن تشهد الأيام القادمة منافسة أكبر على حجز مقعد في الأدوار النهائية والسعي وراء الحصول على أفضل مركز في الترتيب العام تمهيدا للمنافسة على لقب البطولة.

وتراجع اللاعب السعودي عبدالرحمن الخليوي إلى المركز الرابع برصيد 2065، متقدما على مواطنه عادل البارقي صاحب المركز الخامس برصيد 2009، فيما جاء الفليبيني إيمرسون في المركز السادس برصيد 1989، ثم السعودي عبدالله الدوليجان في المركز السابع برصيد 1981.