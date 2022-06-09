علي مكي مدربًا ليد البحرين.. وتجديد عقود اللاعبين

محمد بن مسعود - الدمام - عيسى عباس:
أعلن نادي البحرين عن تعاقده مع المدرب الوطني علي مكي لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم الرياضي القادم 2022/2023، وذلك بعد انتهاء عقد المدرب أحمد التاجر الذي فضل التوجه لتجربة جديدة بعد موسم واحد قضاه مع فريق البحرين. ويعد مكي من المدربين الشبان في الساحة المحلية حيث تعتبر هذه التجربة الأولى لمكي في قيادة فريق بالدرجة الأولى بعد أن كان مساعدًا للمدرب في الأندية التي عملها خلالها إضافة إلى كونه مدربًا للفئات العمرية. ووضع البحرين ثقته في مكي من أجل قيادة الفريق والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الموسم الماضي، إلى جانب العمل على المنافسة على مركز متقدم في الترتيب العام للدوري، خصوصًا في ظل العمل الذي يقوم به جهاز اللعبة من أجل المحافظة على الأعمدة الرئيسية للفريق والتعاقد مع لاعبين جديد لتدعيم الصفوف.
ومن جانبه جدد جهاز اللعبة عقد اللاعب حسن علي عباس إلى جانب الحارس علي الخزنة لموسم رياضي جديد، حيث يعد اللاعبين من الركائز الأساسية في الفريق، فيما نجح جهاز اللعبة في إعادة اللاعب صالح عيد إلى صفوفه بعد أن خاض منافسات الموسم المنصرم مع ناديه الأم الاتفاق.
ومن المؤكد أن يقوم جهاز اللعبة بنادي البحرين بعديد التحركات من أجل تجديد عقود لاعبيه إلى جانب التعاقد مع لاعبين جدد يعزز بهم حظوظه في المنافسة على مركز متقدم في الترتيب العام للدوري.
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