عيسى بن علي يـزور تدريبات منتخب ناشئي كرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية دعم منتخبات الفئات العمرية في مختلف الألعاب الرياضية باعتبارها عدة المستقبل والقاعدة الأساسية التي ينطلق منها اللاعبون للمنتخب الأول وتمثيل المملكة بمختلف المشاركات الخارجية.

جاء ذلك لدى زيارة سموه لتدريبات منتخب الناشئين لكرة السلة الذي يستعد للمشاركة ببطولة آسيا تحت 16 عاما والتي ستقام بدولة قطر خلال الفترة من 12 لغاية 19 يونيو الجاري.

ولدى وصول سموه صالة اتحاد كرة السلة بمنطقة أم الحصم كان في استقبال سموه الأمين العام للجنة الأولمبية فارس الكوهجي وكل من وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ومحمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني لكرة السلة.

وشهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة تدريبات منتخب الناشئين لكرة السلة بقيادة المدرب الوطني مرتضى محمد وتابع سموه الحصة التدريبية ثم التقى مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ونقل لهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والنجاح، وحثهم على مواصلة الالتزام بالتدريبات والحرص على تطوير مستوياتهم للوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية.

وأضاف «تكتسب البطولة الآسيوية أهمية بالغة لكونها مؤهلة إلى بطولة العالم بإسبانيا وكلنا أمل بأن تدخلوا المنافسة بقوة من أجل حصد أحد المراكز الأربعة الأولى لخطف بطاقة التأهل العالمية لتحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة السلة البحرينية..»

وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة على ضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والسعي لتقديم أفضل النتائج والمستويات التي تليق بسمعة الرياضة البحرينية، متمنيا للمنتخب دوام التوفيق والنجاح في المعترك الآسيوي.