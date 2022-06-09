سلسلة بطولات «BTC» للناشئين تدخل أدوارها النهائية

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق عصر اليوم الجمعة مباريات الدور قبل النهائي لسلسة بطولات BTC لناشئي نادي البحرين للتنس حيث يتقابل في الساعة الخامسة مساء اللاعب هاكيس كومار مع اللاعب إشان رافي في الدور قبل النهائي لمسابقة الفردي مشترك أولاد وبنات سن 10 سنوات على الملعب رقم 9، وفي نفس التوقيت وعلى الملعب رقم 10 يتقابل اللاعب مارتن زافيتش مع اللاعب اليكسندر كارلوس.

وتشهد هذه النسخة من البطولة تألق العديد من المواهب البحرينية منهم اللاعب ريان سعد الخان الذي قدم أداء لافتا يبشر بمستقبل واعد لهذا اللاعب، ويلتقي ريان الخان اليوم مع اللاعب ريون جي في مسابقة الفردي سن 12 سنة. وفي نفس الفئة العمرية يلتقى اللاعب عيسى الوزان مع اللاعب عمر بدر، وفي مسابقة البنات سن 12 سنة تلتقي اللاعبة الفلبينية ألانا سيفرا مع اللاعبة البحرينية بيتا أريان، واللاعبة البحرينية فايا كياني مع اللاعبة البحرينية ماريا الصوفى.

وينظم نادي البحرين للتنس هذه السلسلة من البطولات بهدف تحديث تصنيف اللاعبين بصفة دورية كل شهر، وتشجيع اللاعبين على التركيز في التدريبات لتحسين تصنفيهم، بالإضافة إلى كسر روتين التدريبات اليومية من خلال مباريات البطولة.

وتضم البطولة 8 مسابقات في فردي وزوجي التنس سن 8 و10 و12 و14 و18 سنة من الجنسين، بالإضافة إلى مسابقة الزوجي للناشئين سن 14 سنة.