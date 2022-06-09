تنظيم البطولة ساهم في عودة الأنشطة والفعاليات الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما أسدل الستار على منافسات بطولة البحرين الوطنية الأولى للتيكواندو 2022 يوم أمس الأول، والتي نظمها الاتحاد البحريني للتيكواندو على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، والتي حظيت بمشاركة 133 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 مركزا لتدريب التيكواندو في الفئات الرسمية الثلاث؛ فئة الأشبال وفئة الشباب وفئة العموم للجنسين.

أكد رئيس الاتحاد البحريني للتيكواندو عبدلله عيسى الدوي أن تنظيم هذه البطولة، يأتي بعد التوقف الطويل الذي شهدته الرياضة في الفترة الماضية، جراء ما فرضته تداعيات فيروس كورونا، وأن ما حققته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ في مواجهتها لهذه الجائحة، بفضل دعم القيادة الرشيدة والجهود المتميزة التي بذلها فريق البحرين والفريق الوطني الطبي، ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة بما فيها التيكواندو.

وقال: «ومما لاشك فيه، إن إقامة مثل هذه البطولات تدفع نحو تطوير مستوى اللاعبين وتدفع لاكتشاف المواهب والعناصر المميزة، التي تكون رافدا للفرق والمنتخبات الوطنية للاستعداد نحو المشاركة بمختلف البطولات، من أجل المنافسة على إحراز النتائج المشرفة ورفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا».

وختم حديثه، قائلا: «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على دعم سموه اللامحدود لجميع الألعاب القتالية، شاكرا ومقدرا ما يبذله سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، من متابعة ودعم كبيرين للاتحادات الوطنية، والذي ظهر جليا على تطور وتقدم مستوى الرياضات القتالية، ودفعها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية»، مهنئا في الوقت ذاته الفائزين بالمراكز الأولى، ومتمنيا حظا أوفر لبقية المراكز لتقديم مستويات مغايرة في المشاركات القادمة.