القبض على مواطن بحوزته 80 ألف قرص من الإمفيتامين

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إغلاق 25 منشأة خلال أسبوع بعسير
نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوع الماضي، 3075 جولة رقابية, على المنشآت التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، وذلك للتأكد...
ردود الفعل الضارة للغذاء بجمعية مرضى عنيزة
نظمت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة محاضرة عن بعد بعنوان «ردود الفعل الضارة للغذاء» قدمتها رئيسة قسم التوعية الصحية في الجمعية...
نافذ تصدر 700 ألف سند رقمي خلال 3 أشهر
أصدرت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل 700 ألف سند إلكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات، حيث تسهم المنصة في مراجعة سندات...
الدفاع المدني يحذر من ترك أدوات قابلة للانفجار داخل السيارة
في ظل الأجواء الحارة عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف الدفاع المدني يأكد على خلو المركبة من (عبوات الغاز - السجائر الالكترونية -...
خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا للقرآن والسنة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا (للقرآن...
حساب المواطن يودع مخصص دعم يونيو
أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل بنسبة 26.7%
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2022م، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي...
القبض على مواطن قام بعمليات احتيال مالي بالتعاون مع آخرين من خارج المملكة
قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لتنفيذه حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخرين خارج المملكة، بعد تمكنه من إيهام ضحاياه بتقديم...
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