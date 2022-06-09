شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 79 موقعا لتربية المناحل بمحمية الإمام تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس الأول، عن تخصيص 79 موقعا لتربية المناحل داخل وحول المحمية، وفقا للضوابط والأحكام التي تضمن حماية الحياة الفطرية واستدامتها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأكدت أنه لا يمكن اتخاذ أي موقع آخر غير المواقع المحددة في الخريطة، وسيجري إبلاغ جميع مقدمي التصاريح بإحداثيات المواقع مع التصاريح وإرسالها لهم قريبا، مع إمكانية زيادة عدد الخلايا حسب ما هو موضح في تصريح وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يذكر أن المحمية خصصت لكل مربي نحل مربعا مساحته 3 كلم2 تعبيرا عن رغبة المحمية في دعم ومساعدة المجتمع المحلي على تنمية برامج إنتاج العسل.