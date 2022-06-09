المملكة تقدم منحة إنسانية بـ30 مليون دولار لأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المملكة عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان - الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي-، وذلك استكمالا لجهود المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية ودورها الفاعل والريادي في تقديم كافة أشكال المساعدات للدول الشقيقة والصديقة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، بهدف المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، والحد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني الحرج والانهيار الاقتصادي المحتمل في أفغانستان، والذي قد يؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. وجرى التوقيع على تقديم هذه المنحة، بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض أمس، بحضور كل من: المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن المرشد، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، والمبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان السفير طارق بخيت، ورئيس الصندوق الائتماني التابع للبنك الإسلامي للتنمية المهندس محمد الساعاتي. المساعدات السعودية لأفغانستان





جسور إغاثية جوية وبرية



دعم عدد من المشاريع في أفغانستان:



الإنسانية والصحية والتعليمية والمياه والأمن الغذائي



تكلفة المشاريع تتجاوز مليار ريال



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