شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب الرئيس الصومالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والتقى الرئيس الصومالي بوزير الخارجية، حيث نقل له تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، وللصومال وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار؛ فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.وأكد وزير الخارجية له، تطلع المملكة لاستمرار العمل على توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل معا على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد المولد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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