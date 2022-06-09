مسابقة “مذيع الموسم” تواصل استقبال ابداعات أطفال الموسم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

يواصل زوار موسم جدة من الأطفال بين سن 8-14سنة المشاركة في مسابقة “مذيع الموسم”، والفوز بجائزة قدرها 30 ألف ريال.

وشهدت المسابقة مشاركة أعداد كبيرة من الأطفال من الجنسين، من خلال تصوير مقاطع فيديو نتصمن الحديث عن مناطق فعاليات موسم جدة، وأبرز العروض والتجارب العالمية، ونقل الاجواء في المنطقة المختارة بشكل حماسي يجذب المشاهدين.

وتقوم المسابقة على تصوير “مقطع فيديو” لمنطقة من مناطق الموسم، والتحدث عنها، ونشرها ببرنامج “تك توك” تحت هاشتاق #مذيع_الموسم، حيث تعد المسابقة هي الاولى من نوعها للأطفال، كما حدد مسؤولي المسابقه آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم السبت المقبل الموافق 11 يونيو.

أخبار قد تهمك

وتعد مسابقة “مذيع الموسم” وسيلة حماسية لتشيع الاطفال على الابداع وفن الالقاء، كما تعزز الثقة بالنفس، واكتشاف مواهب الأطفال في التصوير والالقاء، وترك مساحة تشاركية لهم بالموسم، حيث توظف هذه الخبرات بالمواقف الحياتية المختلفة للمشتركين.