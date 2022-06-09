3 من نجوم الغناء السعودي يقدمون ليلة طربية لجمهور موسم جدة 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

في ليلة طربية مميزة شهدتها مدينة جدة؛ أحيا الثلاثي إبراهيم الحكمي، وخديجة معاذ، وموضى الشمراني، حفلة غنائية استثنائية على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة2022 في نسخته الثانية.

الليلة الطربيه التي شهدت حضوراً لافتاً؛ بدأتها المطربه خديجة معاذ التي أطلت على جمهورها بصوتها الدافئ، من خلال مجموعة من الاغاني المميزة التي قدمتها للجمهور، وأبرز الاغاني التي قدمتها خديجه هي (ياعديم الشوق، وبحر الهوى، أي شعور، مثل خاتم….وغيرها).

كما غني ابراهيم الحكمي باقة من أجمل ما قدم بإحساسه الطربي(على بالي، ولا انت داري، وأغنية ابن الاوادم، يابو الشويرة الحمرا، واتحدا العالم).

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وتألقت الفتانه موضي الشمراني وسط تصفيق وتفاعل الجمهور في باقة من الأغاني المميزة (أنا جاي من بعيد، والله ما الكبدي والتي غناها الجمهور بصوته معها، وعطى جوه،قفلو باب المشاريه، يلعب بك ابليس).

وتعد هذه الحفلة ضمن الحفلات المستمرة الكبيرة التي يقدمها الموسم لإمتاع الجمهور.