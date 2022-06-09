ضيافة الرياض تدرب فتياتها وتؤهلهن لسوق العمل من خلال “11” برنامج ومبادرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نظمت دار الضيافة الإجتماعية للفتيات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الست اشهر الماضية احد عشر برنامجاً ومبادرة لتدريب وتطوير قدرات فتياتها المشمولات بالرعاية وتأهيلهن لسوق العمل بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي .
تمثلت البرامج في اللقاء التربوي الذي اقيم بعنوان “مهارات التعامل مع المراهقين” بالتعاون مع جمعية إحسان للخدمات القانونية والحملة التوعوية لصحة الفم والأسنان بالتعاون مع جامعة رياض العلم والصحة النفسية في بيئة العمل بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية كما شملت المبادرات ” علمني كيف اكسب رزقي” بالتعاون مع جمعية كفو لتقديم برامج التدريب المنتهي بالتوظيف للمقيمات بما يتناسب مع قدراتهن ومبادرة تحفيظ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون .
جدير بالذكر أن جميع المبادرات والبرامج التي قدمتها الدار للمستفيدات تُعد إحدى مخرجات الإتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات ذات العلاقة .
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