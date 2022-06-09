اخبار الرياضه السعوديه منتخب قوى الأمن السعودي يحقق ذهبية الرماية الخليجية للشرطة

محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي الميدالية الذهبية لمنافسات رماية الدقة المقامة بدولة الكويت ضمن منافسات بطولة الرماية الخليجية الثانية، في إنجاز جديد لأخضر قوى الأمن على المستوى الخليجي. وتوج رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح أبطال الرماية في المحفل الخليجي العربي، حيث جاءت الذهبية السعودية بواسطة الوكيل رقيب محمد شوكان العنزي، بحصوله على المركز الأول في رماية الدقة، ومنتخب قوى الأمن الداخلي برونزية الرماية التكتيكية فرق.

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