اخبار الخليج – الأنصاري تستلم رسالة د. زكية سند بعنوان «العلاقة ما بين وجود المرأة في مجلس إدارة الشركات الأوروبية وإدارة الأرباح»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمقر المجلس، الباحثة الدكتورة زكية رضا سند التي أهدت سعادتها أطروحة الدكتوراة بعنوان «العلاقة ما بين وجود المرأة في مجلس إدارة الشركات الأوروبية وإدارة الأرباح» التي حصلت عليها مؤخرا من جامعة برونيل البريطانية، وذلك بحضور الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، عضو المجلس الأعلى للمرأة.

ورحبت الأنصاري في مستهل اللقاء بالدكتورة سند، مهنئة إياها بالحصول على الدكتوراة في إدارة الأعمال، واستعرضت معها أبرز نتائج الدراسة التي تناولت العلاقة ما بين وجود المرأة في مجلس إدارة الشركات الأوروبية وإدارة الأرباح، مشيدة، في ضوء ما توصلت له الدراسة، بحسن اختيار الدكتورة سند لأطروحتها بإلقائها الضوء على العلاقة الوثيقة بين التمثيل المناسب للمرأة في مجالس إدارة الشركات وادائها المالي، والذي يعد من المجالات محل الاهتمام والمتابعة عالمياً وتنعكس ايجاباً على مكانة المرأة وإسهاماتها الاقتصادية.

من جانبها أعربت الباحثة الدكتورة سند عن اعتزازها بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم حفظها الله، بتهيئة كل ما يلزم لانطلاقة واثقة وقوية للمرأة البحرينية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية، متقدمة بالشكر للأمانة العامة للمجلس على الاهتمام بموضوع الدراسة للاستفادة من توصياتها خاصة بالنسبة للمؤسسات والشركات في مملكة البحرين.