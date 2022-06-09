بعد تصريحات «قرداحي» الجديدة المسيئة للخليج.. تاريخ الدعم الهائل من المملكة للبنان يرد على مزاعمه  (تقرير)

محمد بن مسعود - الدمام - لم تمر سوى بضعة شهور على تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي المسيئة وتسببت في حدوث أزمة دبلوماسية بين الخليج حتى يخرج من جديد “قرداحي” يطلق تصريحات باطلة لا أساس لها من الصحة.

فرغم وصف نفسه بالإعلامي إلا أنه لم يكلف نفسه دقائق معدودات لكى يعلم مدى الدعم الهائل الذي تقدمه المملكة لبلاده ، وزعم قرداحي خلال لقاء تليفزيوني ، أخوانا الخليجيين تركوا لبنان من زمان ، فلبنان بكل أزماته التي مر بها ، ما في حدا أعطاه نقطة مياه .

وتابع :” لبنان طول الـ 10 سنوات الأخيرة يمر بأزمات للمحروقات والأزمات المالية ، ما حدا تطلع فينا ، ولا أعطانا صهريج بنزين مازوت لحتى الناس يدفوا ” بحسب زعمه.

وتتركز المساعدات السعودية الإنسانية والإغاثية للبنان على توزيع حليب الأطفال والغذاء على الفئات الأكثر تضررًا، وإنشاء آلية عمل مشتركة لتقديم الدعم للشعب اللبناني.

وكانت السعودية من أولى الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة إلى ضحايا انفجار بيروت الذي خلف دمارًا واسعًا على المستوى البشري والمادي؛ إذ قدمت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار الكارثة الأليمة.

وتضع المملكة الشعب اللبناني دائمًا في محل الرعاية والاهتمام، إلى جانب جميع الأشقاء العرب، الذين تحرص القيادة السعودية دائمًا على دعمهم من خلال تقديم المساعدات للدول العربية المتضررة التي تمرُّ بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

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وتؤكد المملكة دومًا حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

وتتنوع المساعدات التي تقدمها المملكة بين المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي.

كما بادرت المملكة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ليكون مركزًا دوليًّا مخصصًا للأعمال الإغاثية والإنسانية، ودشنت أعماله في مايو من عام 2015، برأسمال يبلغ مليار ريال، بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-.

ويعتمد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين، وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة، وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية ذات الموثوقية العالية في الدول المستفيد