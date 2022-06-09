اخبار الخليج – سفارة البحرين في طوكيو توقع مذكرة تفاهم مع معهد اليابان للاستثمار في الخارج

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محمد بن مسعود - الدمام - وقعت سفارة مملكة البحرين في طوكيو مذكرة تفاهم مع معهد اليابان للاستثمار في الخارج، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتشجيع الشركات اليابانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة، في ظل خطة التعافي الاقتصادي وما تتضمنه من تسهيلات تجارية واستثمارية ومشاريع استراتيجية كبرى تتجاوز قيمتها ثلاثين مليار دولار أمريكي.
وأعرب سعادة السيد أحمد محمد الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى اليابان، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الياباني تزامنًا مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما تمثله من أهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي وتعريف الشركات اليابانية بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الأعمال بالمملكة.
من جانبه، عبَّر السيد توشيوكي كوسوجي، مدير معهد اليابان للاستثمار في الخارج، عن سعادته بتوقيع المذكرة، مشيدًا بتميز المملكة بموقع استراتيجي وإمكانيات وفرص استثمارية قوية في قطاعات الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات اليابانية، متطلعًا إلى توسيع استثمارات الشركات اليابانية في إطلاق أو تنمية أعمالها التجارية في المملكة ومختلف أنحاء المنطقة.
جاء ذلك على هامش مأدبة العشاء التي نظمتها السفارة البحرينية في طوكيو بحضور سعادة السيد إيان ليندسي، مستشار مجلس الإدارة بمجلس التنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي المجلس والمعهد الياباني.
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