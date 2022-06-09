شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار باقات حجاج الداخل 8.3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • أقل باقة تبدأ من 9386 ريال شاملة الضريبة بدلا من 10238 ريال

خفضت وزارة الحج والعمرة أسعار حملات حجاج الداخل المعروضة عبر موقعها الالكتروني بنسبة 8.3 % ليصل سعر أقل باقة 9386 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة بعد ان كانت اسعار الباقات تبدأ 10238 ريال بانخفاض مقداره 852 ريال .

وكانت قد اعلنت الوزارة فتح تسجيل الحجاج من داخل المملكة في الجمعة الماضي ولمدة 9 أيام، موضحة أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل ،و انتهاء التسجيل في 12 يونيو الحالي.