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تخفيض أسعار باقات حجاج الداخل 8.3 % 

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شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار باقات حجاج الداخل 8.3 %  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • أقل باقة تبدأ من 9386 ريال شاملة الضريبة بدلا من 10238 ريال

خفضت وزارة الحج والعمرة أسعار حملات حجاج الداخل المعروضة عبر موقعها الالكتروني بنسبة 8.3 % ليصل سعر أقل باقة 9386 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة بعد ان كانت اسعار الباقات تبدأ 10238 ريال بانخفاض مقداره 852 ريال .

وكانت قد اعلنت الوزارة فتح تسجيل الحجاج من داخل المملكة في الجمعة الماضي ولمدة 9 أيام، موضحة أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل ،و انتهاء التسجيل في 12 يونيو الحالي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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