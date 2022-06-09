شكرا لقرائتكم خبر 600 مشرف يلتقون لتعزيز النمو المهني للمعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز النمو المهني للمعلم في تخصصه، عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لقاءها الأول للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالمدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف، بحضور أكثر من 600 مشرف تربوي ومشرفة .

وأكد الدكتور الشريف خلال اللقاء أهمية دور الإشراف التربوي الكبير في العملية التعليمية، مبينا أن المشرف التربوي يمثل إدارة التعليم عند زيارته للمدرسة في القدوة الحسنة، وهو حلقة بين الإدارة والوزارة وبين الإدارة والمدارس، من خلال قيامه بالمهام التي تسهم في تعزيز التعليم النوعي والوقوف جنبا إلى جنب مع المعلمين والمعلمات لتحقيق أهداف وزارة التعليم، لكون أدوار المعلم والمعلمة في هذا الوقت تغيرت وأضيفت لها أدوار أخرى أدت -ولله الحمد- إلى رفع مستوى المخرجات في التحصيل العلمي للطلبة.

وبين الدكتور الشريف في كلمته أهمية النمو المهني والعلمي للمعلم والمعلمة في تخصصه، وذلك بتزويد المعلم والمعلمة بالمستجدات التربوية، والحرص على تجويد المخرج من الطلاب والطالبات، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة بالمشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية التي تعد محكا رئيسا لقياس مستوى التعليم في الميدان التربوي.

من أهداف اللقاء

