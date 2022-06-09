600 مشرف يلتقون لتعزيز النمو المهني للمعلم

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وأكد الدكتور الشريف خلال اللقاء أهمية دور الإشراف التربوي الكبير في العملية التعليمية، مبينا أن المشرف التربوي يمثل إدارة التعليم عند زيارته للمدرسة في القدوة الحسنة، وهو حلقة بين الإدارة والوزارة وبين الإدارة والمدارس، من خلال قيامه بالمهام التي تسهم في تعزيز التعليم النوعي والوقوف جنبا إلى جنب مع المعلمين والمعلمات لتحقيق أهداف وزارة التعليم، لكون أدوار المعلم والمعلمة في هذا الوقت تغيرت وأضيفت لها أدوار أخرى أدت -ولله الحمد- إلى رفع مستوى المخرجات في التحصيل العلمي للطلبة.وبين الدكتور الشريف في كلمته أهمية النمو المهني والعلمي للمعلم والمعلمة في تخصصه، وذلك بتزويد المعلم والمعلمة بالمستجدات التربوية، والحرص على تجويد المخرج من الطلاب والطالبات، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة بالمشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية التي تعد محكا رئيسا لقياس مستوى التعليم في الميدان التربوي.
من أهداف اللقاء
- البحث عن مستوى الطلبة أثناء الزيارات الميدانية
- دعم العلاقة الإيجابية بين المعلم والمشرف والتربوي
- تقديم التعليم النوعي المحقق لرؤية المملكة 2030
- الاهتمام بالتعليم المدمج المواكب التطور التعليمي
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