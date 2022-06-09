والدة الألمعي في ذمة الله

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«مكة» تتقدم للكاتب وأسرة الفقيدة بخالص العزاء والمواساة. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله والدة الكاتب في الصحيفة أحمد محمد الألمعي، وأديت الصلاة عليها بعد مغرب أمس في الحرم المكي الشريف، وسيكون العزاء في منزل الأسرة بحي الشاطئ بمدينة جدة.«مكة» تتقدم للكاتب وأسرة الفقيدة بخالص العزاء والمواساة. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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