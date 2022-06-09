محمد بابا في ذمة الله

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التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الكاتب في الصحيفة محمد أحمد بابا بعد معاناة مع المرض استمرت طويلا..التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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