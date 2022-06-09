بالفيديو.. تفاصيل جديدة بشأن العثور على مفقودي الأفلاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: كشف عضو فريق وسم، عايض الدوسري، تفاصيل جديدة بشأن مفقودي الأفلاج بعد العثور عليهم في الصحراء. وقال الدوسري، خلال مداخلة هاتفية بقناة “الإخبارية” اليوم الخميس :”البحث عنهم استغرق 13 ساعة من وقت تلقي البلاغ بفقدانهم”. وأضاف :”تاهوا في الصحراء لمدة 30 ساعة”، وبعدها تلقى الفريق البلاغ بعد 24 ساعة، حيث تمكن الفريق من العثور على مفقودين في الصحراء. وكان مقطع فيديو وثق لحظة إنقاذ فريق وسم بطائرته الشراعية المفقودين في الصحراء. أخبار قد تهمك

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