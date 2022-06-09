محمد بن مسعود - الدمام - من جديد وجه الإعلامي السابق اللبناني جورج قرداحي ،انتقادات حادة لدول الخليج، زاعماً بأنها كانت تبحث عن حجة للهروب من الوضع اللبناني .
وزعم قرداحي خلال لقاء تليفزيوني ، أخوانا الخليجيين تركوا لبنان من زمان ، فلبنان بكل أزماته التي مر بها ، ما في حدا أعطاه نقطة مياه .
وتابع :” لبنان طول الـ 10 سنوات الأخيرة يمر بأزمات للمحروقات والأزمات المالية ، ما حدا تطلع فينا ، ولا أعطانا صهريج بنزين مازوت لحتى الناس يدفوا ” بحسب زعمه.
وكانت تسببت تصريحات سابقة للإعلامي اللبناني جورج قرداحي ، أساء فيها للمملكة ، في نشوب أزمة في العلاقات بين لبنان ودول الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر من جديد «قرادحي» يهاجم دول الخليج: تركونا من زمان ولم يعطونا صهريج بنزين واحد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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