من جديد «قرادحي» يهاجم دول الخليج: تركونا من زمان ولم يعطونا صهريج بنزين واحد (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - من جديد وجه الإعلامي السابق اللبناني جورج قرداحي ،انتقادات حادة لدول الخليج، زاعماً بأنها كانت تبحث عن حجة للهروب من الوضع اللبناني .

وزعم قرداحي خلال لقاء تليفزيوني ، أخوانا الخليجيين تركوا لبنان من زمان ، فلبنان بكل أزماته التي مر بها ، ما في حدا أعطاه نقطة مياه .

وتابع :” لبنان طول الـ 10 سنوات الأخيرة يمر بأزمات للمحروقات والأزمات المالية ، ما حدا تطلع فينا ، ولا أعطانا صهريج بنزين مازوت لحتى الناس يدفوا ” بحسب زعمه.

وكانت تسببت تصريحات سابقة للإعلامي اللبناني جورج قرداحي ، أساء فيها للمملكة ، في نشوب أزمة في العلاقات بين لبنان ودول الخليج.