رئيس النصر ينعي وفاة لاعب كرة السلة يزيد الدوسري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، التعازي في وفاة لاعب كرة السلة بناديه يزيد الدوسري. وقال آل معمر، اليوم الخميس، عبر حسابه بتويتر، قائلًا: “أحر التعازي والمواساة في وفاة لاعب كرة السلة بالنادي الكابتن يزيد الدوسري، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته إنه سميع مجيب”. أخبار قد تهمك

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