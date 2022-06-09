محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة السعودية وفنزويلا الودية، اليوم الخميس، الموافق 9 يونيو 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين السعودية وفنزويلا في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت مكة. مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا الودية أخبار قد تهمك مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا الودية

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