اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يستقبل وزير النقل بجمهورية اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، اليوم الخميس، معالي الدكتور عبدالسلام صالح حميد، وزير النقل بجمهورية اليمن الشقيقة، الذي يزور مملكة البحرين في إطار زيارة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق إلى المملكة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية اليمن في مجالات النقل البري والبحري والجوي، لتعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مما يخدم الأهداف التنموية المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى فتح المجال أمام الشركات البحرينية للاستثمار والعمل بقطاع النقل بجمهورية اليمن إضافة إلى الاستفادة من الخدمات والإمكانيات المتوفرة بمملكة البحرين لتطوير الكوادر اليمنية في مجالات النقل البحري والجوي.

وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات استعداد الوزارة لدعم جهود وزارة النقل بجمهورية اليمن الشقيقة لتنمية كوادرها المحلية في هذه المجالات.

حضر الاجتماع كل من المهندس سامي عبدالله بوهزاع وكيل الوزارة للنقل البري والبريد و الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة وكيل الوزارة للموانئ والملاحة البحرية والسيد حسين أحمد آل شعيل القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني.