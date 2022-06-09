اخبار الخليج – البحرين تدين استهداف مدينة أربيل العراقية بطائرة مسيرة مفخخة

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة استهداف مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، بطائرة مسيرة مفخخة، ما تسبب في إصابة مواطنين، وأضرار مادية بالقرب من مبان دبلوماسية وأمنية.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، والتصدي لمحاولات إثارة الفوضى وترويع الأبرياء الآمنين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.