“الدفاع المدني” ينقذ أسرة احتجزت داخل مصعد مركز صحي بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف أنقذت فرقة للدفاع المدني أسرة احتجزت داخل مصعد مركز الرعاية الصحية الأولية بقيا جنوب الطائفن بعد تلقيها استغاثات وتم فتح المصعد بشكل فوري. وتبين أن السبب انقطاع التيار الكهربائي عن المركز وعدم ربط المصعد بالمولد الاحتياطي، بحسب صحيفة المدينة. وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: “حدث انقطاع في التيار الكهربائي…لمبنى مركز صحي قيا وعلى الفور تم إبلاغ الدفاع المدني عن وجود محتجزين بالمصعد وتم إخراجهم ولله الحمد”. ومعروف عن المركز أنه يحتوي على مولد كهربائي يعمل بشكل يدوي يستخدم لتشغيل الثلاجات الخاصه بالأدوية والتطعيمات وجاري معالجة أسباب الانقطاع. وفى وقت سابق أخمدت المديرية العامة للدفاع المدني، حريقا، نشب في قمة جبل بوادي ضيم، ولا إصابات. أخبار قد تهمك وأشارت المديرية إلى وقوف المدير العام للدفاع المدني على عمليات مدني ‫الطائف ميدانيًّا في موقع حريق جبل وادي ضيم.

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