حساب المواطن يرد على مستفيد تجمد حسابه

محمد بن مسعود - الدمام - أعاد حساب المواطن التذكير بضرورة تحديث المستندات وإرفاق المستندات الدالة على الاستقلالية خاصة عقد الإيجار الموحد المعتمد من برنامج إيجار. وتلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه :” لي سنتين حسابي مجمد بسبب عقد الإيجار وللحين ماقد فتح معي ولي سنتين وأنا أتواصل معكم ما حليتو لي المشكلة؟” وردت عليه بالقول”، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ،وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج ”

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