اخبار الخليج – الكاتب خالد قاروني يدشن روايته الأولى صدى الذكريات

محمد بن مسعود - الدمام - دشن الكاتب خالد قاروني روايته الأولى صدى الذكريات والتي اقامته مكتبة الايام الكشكول وسط حضور كبير من المثقفين والكتاب والأهل والاصدقاء ومدير عام شركة قرطاس للنشر – الكويت السيد دلي العنزي الذين شاركوا قاروني الفرحة بالتهاني والتبريكات متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

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