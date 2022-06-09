اخبار الخليج – في تجربة لم تتضحّ اهدافها بعد.. اليوتيوبر فاروق «هوملس» ويجوب السعودية بلوحة وخيمة!

محمد بن مسعود - الدمام - في تجربة جديدة لم تتّضح ملامحها واهدافها بعد، يجوب اليوتيوبر البحريني عمر فاروق مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية بلا سيّارة خاصة ودون مرافق عبر البحث عن “توصيلة مجانية” من هنا وهناك، بعد وقوفه على الشوارع العامة منتظرا من يحمله من السيارات المارة على الطريق من منطقة الى اخرى.

ووثّق البحريني فاروق رحلته من الدمام الى الاحساء ثم الى الرياض فالقصيم فالمدينة المنورة وصولا الى جدة، في رحلة استغرقت اكثر من اسبوع قضى اغلبها نوما في الشوارع بلا رفيق سوى خيمته الصغيرة.

ويقف فاروق على الشوارع العامة رافعا لوحة كارتونية كتب عليها “وصلني معاك ببلاش.. وبعطيك حلوى” ليجد من يقف له من المارة بعضهم سعوديون شباب تعاطفوا معه، وبعضهم سوّاق شاحنات وغيرهم.

ووصل فاروق أخيرا قبل يومين الى جدة ليستريح في احد الفنادق ويزور مناطقها المختلفة ليعلق بعد رحلته المتعبة: “بعد اسبوع قضيتها “هوملس/ Homeless” اخيرا انام في فندق”.

ويقدّم عمر عبر قناته “عمر فاروق Omar Farooq” على “موقع يوتيوب” فيديوهات حول تجاربه بأسلوب متنوع وفريد يحمل رسائل اجتماعية هادفة، وتجارب يقوم بها في بلدان وقارات مختلفة، وقد بلغ عدد مشتركي القناة 4 مليون مشترك.