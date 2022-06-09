اخبار الخليج – العصفور يدعو للمشاركة في معسكر الشباب وبرنامج التوحديين الصيفي

أشار محافظ المحافظة الشمالية السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور إلى أن المحافظة الشمالية بصدد إعادة إطلاق معسكر الشباب الصيفي للجنسين والذي يقام لمدة أسبوعين ابتداءً من تاريخ 26 يونيو الجاري بالتعاون مع عدد من الجهات، داعيًا أهالي المحافظة الشمالية للتسجيل في البرنامج.

جاء ذلك لدى استقباله عددًا من وجهاء وأهالي المحافظة الشمالية في المجلس الأسبوعي للأهالي، حيث رحب المحافظ بالحضور، معربًا عن سعادته بعودة اللقاءات المباشرة مع أهالي المحافظة الشمالية التي تترجم صدق المشاعر الحميمية وحرارة اللقاءات الودية.

وأوضح محافظ الشمالية أن المعسكر الصيفي يستقطب فئة الشباب من الجنسين دون 18 عاماً، والذي يشمل على تنوعاً في المجال الثقافي والترفيهي، والتدريب والتأهيل والترفيه، وغرس قيم المواطنة، علاوة على تخصيص برنامج خاص للمصابين باضطراب طيف التوحد بالتعاون مع جمعية التوحديين البحرينية وبمشاركة عدد من المتطوعين.

ومع نجاح المحافظة في إطلاق خمس نسخ لمسابقة الرابح الأكبر لمكافحة السمنة والأمراض المزمنة، أشار المحافظ العصفور إلى أن المحافظة بصدد إطلاق النسخة السادسة للمسابقة خلال الصيف بدعم من مستشفى رويال البحرين، وبالتعاون مركز الجنان الطبي، وجمعية أصدقاء الصحة، داعيًا الراغبين بالمشاركة بالمبادرة في التسجيل ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك ضمن البرامج الصحية التي تتبناها المحافظة لتعزيز نظام الوقاية، وهي إحدى معايير اعتماد عالي مدينة صحية.

ودعا المحافظ العصفور الحضور إلى المشاركة في حملة الجينوم الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة عبر إنشاء مركز الجينوم الوطني الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات للحمض النووي لشعب البحرين لتحسين تشخيص الأمراض واكتشافها المبكر للمساهمة في الوقاية من أمراض الدم الوراثية، من أجل توفير فرص حياة صحية أفضل للأجيال القادمة.

وخلال المجلس، أهدى الشاعر إبراهيم المنسي محافظ الشمالية نسخه من كتابه “قصائد شعرية في معالم المحافظة الشمالية”، حيث أشاد المحافظ بجهود الشاعر الأدبية والوطنية من أجل تعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة من خلال قصائده الشعرية.