أمير المدينة المنورة يستقبل وزير الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وجرى خلال اللقاء، استعرض المواقع والمحطات التي يمر بها ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمدينة المنورة، ومنظومة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تهيئة الأجواء بالمدينتين المقدستين للتيسير على ضيف الرحمن خلال أداء النسك في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة، مشيداً بأداء البرنامج في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف بما يسهم في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية من خلال زيارة مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة.

واطّلع الأمير فيصل بن سلمان، على ملامح من تفاصيل رحلة ضيف الرحمن في المدينة المنورة ابتداء بالمنافذ والمواقيت المكانية مرورًا بثاني الحرمين الشريفين، واستمع إلى استعدادات الجهات الحكومية المشاركة ميدانياً في منظومة خدمات الحج للموسم الجاري.

أخبار قد تهمك

من جهته، أكد معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أن البرنامج بالتشارك والتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التطوير والأمانة ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف وجميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي، يعملون كمنظومة واحدة متناغمة لخدمة ضيوف الرحمن لتقديم أقصى درجات الرعاية والعناية والتيسير لضيوف الرحمن.

وأشار معالي الدكتور الربيعة إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في برنامج خدمة ضيوف الرحمن الثاني والثالث تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر من على كافة الأصعدة والخدمات وذلك بدعم وتمكين سمو أمير المنطقة وسمو نائبه من خلال تطوير أداء جهود العاملين في الميدان، إلى جانب الإسهام في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن في ظل البرامج التطويرية لتهيئة وتحسين خدمات مواقع التاريخ المرتبطة بالسيرة النبوية.

حضر اللقاء معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي ووكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل.