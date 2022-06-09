شكرا لقرائتكم خبر عن "جدة جنغل" تحتضن أجمل وأغلى طير في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمعت منطقة "جدة جنغل" بين التنوع الحضاري والثقافي والبيئي، وذلك باحتضان أحد أندر الطيور وأغلاها في العالم، والتي يتجاوز عددها الـ 200 نوع من الطيور والغريبة في تكوينها وألوانها الزاهية التي تشع جمالاً، حيث تعتبر منطقة "الطيور المغلقة" واحدة من المناطق الفرعية في جدة جنقل، التي تكتسب التنوع الفريدة بتواجد أجمل طيور العالم.

وبرغم تنوع أنواع الطيور وفصائل من " البغبغاء " البرازيلي والأمازوني، إلا انها احتضنت الطيور المتحدثة التي اندهش منها الزوار والأطفال على وجه الخصوص، وترتكز حديقة الطيور على طائر " كوكاتو النخيل " وتعد استراليا بلد الموطن ويتميز بلونة الأسود الجمالي ويزيد طولة عن 70 سم ويتجاوز وزنة 1000 غرام، وتم اكتشافه لأول مرة في العام 1788م.

ويعد طائر كوكاتو النخيل اغلى أنواع " الببغاوات " في العالم ، بل ومن اغلى الحيوانات في العالم وتعد ندرته في صعوبة الحصول عليه إذ وفرت منطقة " جده جنغل" ثلاثة أنواع منه ومكنت الزائرين من التعرف عليه والاطلاع على ما يحتويه من إبراز شكلة الجميل واحمرار خده ، وتكمن ندرته في فترة التزاوج التي تستمر إلى فترة عشر أعوام ، وهو ما خلق طابع التنوع الفريد والمذهل في " جده جنغل " ولاكتساب أهميتها وثقافتها من قبل الزوار والسائحين .

ويزدهر الطائر خدة إلى اللون الأحمر إذا كانت حالته سعيدة بل ويعتبر اليفا ومتجاوبا مع الزوار ،ولفت الأنظار بمظهرة المميز والأنيق وتكمن صعوبة الطائر في جعله حرا بلا أي قيود او قفص لمدة تستمر الى 5 ساعات يومية ليتمكن من الاندماج مع الزوار ، وحصل " كوكاتو النخيل " على جائزة اجمل الطيور في العالم بالعام 2019م؛ ويعد من الفصائل شبه المنقرضة عالميا ويتزين بريش يشبه التاج مما وثق جمالة وانفرادته بالتميز من بين طيور العالم ، ويتميز طير " كوكاتو النخيل " الذي أضاف توهج في جده جنغل في مرحلته العمرية التي تتجاوز الـ 60 عاماً وعند تربيته يصل الى 90 عام اذ تم تصنيفه عالمياً كأحد أنواع الطيور المعمرة في العالم.

وتتميز حديقة الطيور في جده جنغل بتركيبتها المغلقة التي تخول للطيور من التحليق وتستد على ركائز في وسط الحديقة تخول للزوار الاستمتاع بمشاهدتها والتصوير معها وقضاء أجمل الأوقات في التعرف على ماهية الطيور النادرة حول العالم.