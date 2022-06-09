شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جدة ينجح في استضافة 1.3 مليون زائر وسائح من خارج جدة وخلق 74 ألف وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح موسم جدة في استضافة أكثر من 1.3 مليون زائر وسائح من خارج محافظة جدة والمملكة خلال 40 يوماً من انطلاق فعاليات الموسم، واستقبال 1.7 مليون من أهالي جدة؛ ليصل الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين زائر للموسم حتى الآن، كما نجح الموسم في خلق أكثر من 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، من خلال 519 شركة.

وتعيش كل منطقة من مناطق فعاليات موسم جدة التسعة تفاصيل فريدة سواءً بطابعها الجمالي أو بمحاكاتها للتجارب العالمية بهوية سعودية، كما تراعي تلبية الرغبات وطرح الخيارات المتعددة أمام زوار الموسم من العوائل والشباب، وبمختلف الجنسيات من داخل وخارج المملكة، وتقديم محتوى ومنتج واعدٍ من الفعاليات يرتقي لمكانة المملكة واستضافتها للأحداث العالمية الترفيهية والسياحية والثقافية والفنية على مدى العام.

وأتاح الموسم خيارات متعددة من الفعاليات العالمية التي تلائم محبي العلوم والاستكشافات وتنمية المهارات، إلى جانب تقديم تجربة التسوق المميزة لزائريه، والاستفادة من العروض الحصريّة التي يقدمها؛ ليستمتع أفراد الأسرة بقضاء أجمل لحظات الترفيه خلال موسم جدة 2022؛ وعبر مناطقه المتنوعة في تقديم منتجات ذات قيمة مضافة لصناعة الفعاليات بالمملكة وفقاً لرؤية 2030.