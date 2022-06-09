“الأوقاف” توقّع مذكرة تعاون مع شركة روشن العقارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم، مذكرة تعاون مع شركة روشن العقارية، تهدف إلى بحث فرص التعاون في إعداد الدراسات ودعم المشاريع ذات العلاقة بأعمال الطرفين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض، ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع المصارف عبدالرحمن العقيل، بينما مثّل شركة روشن العقارية الرئيس التنفيذي ديفيد جروفر.

وتحتوي مذكرة التفاهم الممتدة إلى ثلاث سنوات؛ على مساريّ عمل، الأول: مسار المبادرات السريعة ويتضمّن دراسة تمويل مشترك لبناء ستة مساجد في مشروع سدرة بمدينة الرياض، فيما تضمّن المسار الثاني عدداً من المبادرات الإستراتيجية المتمثّلة بدراسة تأسيس جمعية وقفية أهلية تُعنى ببناء المساجد والمرافق المجتمعية في جميع مشاريع روشن، ودراسة آلية تمويل وبناء وصيانة المساجد، إضافة إلى دراسة نموذج عمل وتشغيل المسجد التنموي المستدام عبر جملة من الحلول المبتكرة، والتعاون في تمكين الشراكة المجتمعية بين السكّان والمانحين والأطراف ذات العلاقة.

يذكر أن شركة روشن العقارية، تُعد إحدى الشركات الوطنية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة للتطوير العقاري، التي تعمل على تطوير الأحياء السكنية لتوفير حياة عصرية وفق أرقى المعايير والمقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، ويأتي توقيع المذكرة بينها وبين الهيئة العامة للأوقاف؛ ضمن مساعي الهيئة في توجيه المصارف نحو الأولويات التنموية المتوافقة مع شرط الواقف، ولتحقيق مفهوم السكن النموذجي متكامل الخدمات والمرافق في مشاريع الإسكان.