جامعة أم القرى والهلال الأحمر يبحثان التَّعاون في المجالات الأكاديميَّة والخدمات التطوعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

بحث رئيس جامعة أُمِّ القرى الدكتور معدي بن محمَّد آل مذهب , اليوم، مع رئيس هيئة الهلال الأحمر السُّعودي الدكتور جلال بن محمَّد العويسي، أوجه التَّعاون المشتركة في المجالات الأكاديميَّة والخدمات التَّطوعيَّة والمجتمعيَّة بين الجانبين.

وناقش الجانبان سبل توحيد الجهود والإمكانات للعمل وفق منظومة متناغمة لخدمة المجتمع وضيوف الرحمن؛ وتسخير كل الإمكانات الفنيَّة والبشريَّة لصنع تجربة فريدة ومتكاملة من الخدمات التطوعيَّة المختلفة، علاوة على بحث أوجه التَّعاون المشترك في التَّدريب والتَّطوير وفرص التَّطوع المتاحة لمنسوبي الجامعة في المجالات المختلفة؛ التي تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءاتهم العلميَّة والعمليَّة في تقديم الخدمات التطوعيَّة.