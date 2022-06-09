نائب أمير حائل يستقبل فريق الصم بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي، وفريق الصم لكرة القدم بالمنطقة الحائز على بطولة المملكة الخماسية لكرة القدم للصم.

ونوه سموه بدعم القيادة ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو وزير الرياضة، مشيداً بما تحقق من إنجاز رياضي لمركز الصم بالمنطقة، مثنياً على الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها أبطال ولاعبي الفريق معرباً عن تهنئته للاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني، بهذا الفوز ونيلهم البطولة.

من جهته ثمن مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الدعم المستمر من سموه لأندية المنطقة ولمركز الصم الذي حقق التفوق والتميز الدائم واستحق لقب البطولة.