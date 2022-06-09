أمير القصيم يشكر مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لمدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة علي العليان ، وذلك بعد إطلاع سموه على تقرير الهيئة الإحصائي ( القصيم في أرقام 2022 ) والذي تضمّن ابرز واهم نتائج المسوح الميدانية والمؤشرات الإحصائية بالمنطقة .

وأشاد سمو أمير القصيم بما احتواه التقرير من معلومات وإحصائيات ، مقدرا سموه الجهود المبذولة لفريق العمل في إعداده لتحقيق أهداف الرؤية المباركة لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة أدام الله عزها ، متمنيا التوفيق للجميع.