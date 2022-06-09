محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لمدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة علي العليان ، وذلك بعد إطلاع سموه على تقرير الهيئة الإحصائي ( القصيم في أرقام 2022 ) والذي تضمّن ابرز واهم نتائج المسوح الميدانية والمؤشرات الإحصائية بالمنطقة .
وأشاد سمو أمير القصيم بما احتواه التقرير من معلومات وإحصائيات ، مقدرا سموه الجهود المبذولة لفريق العمل في إعداده لتحقيق أهداف الرؤية المباركة لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة أدام الله عزها ، متمنيا التوفيق للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يشكر مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.