مذكرة تفاهم بين كلية التقنية للبنات بالأحساء ونادي الفتح لتفعيل الأنشطة الرياضية النسائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

اشهد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد توقيع مذكرة تفاهم بين الكلية التقنية للبنات بالأحساء ومثلتها عميدة الكلية سارة الصرعاوي مع نادي الفتح الرياضي ومثله أحمد العيسى بمقر الكلية بحضور عدد من قيادات الكلية ومسئولي النادي.

وأوضحت الصرعاوي بأن الكلية تسعى بشكل جاد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة المبنية على رؤية 2030 حيث

لا يقتصر دورها على التدريب فحسب بل تهدف إلى توفير بيئة تدريبية حديثة وآمنة مع تقديم خدمات شاملة لدعم المتدربات وتعزيز مشاركتهم من خلال تأهيليهن وتمكينهن بعدة مجالات ومن بينها المجالات الرياضية..

وأضافت بأن هذه المذكرة تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل في تمكين ونشر ممارسة الرياضة بطريقة سليمة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تعزز هذه الجوانب، راجية من الله أن يعود ذلك بالنفع على متدربات الكلية خاصة والمجتمع عامة.

من جانبه أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد بأن المذكرة تأتي استشعاراً للدور التكاملي بين الجهتين في تحقيق الرؤى والتطلعات للقيادة الرشيدة في دعم القطاعات الرياضية ودعم التكامل بين القطاعات بما يحقق المنفعة العامة، مبيناً دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم أنشطة المتدربات بتوجيه من معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد، وفي ختام مراسم توقيع المذكرة تم زيارة الملاعب الرياضية بكلية البنات التقنية والتي تم انشاؤها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتفعيل الأنشطة