نافذ تصدر 700 ألف سند رقمي خلال 3 أشهر

يذكر أن منصة نافذ تعد من المشروعات التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني تماشياً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونياً.
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