الدفاع المدني يحذر من ترك أدوات قابلة للانفجار داخل السيارة

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نافذ تصدر 700 ألف سند رقمي خلال 3 أشهر
أصدرت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل 700 ألف سند إلكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات، حيث تسهم المنصة في مراجعة سندات...
خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا للقرآن والسنة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا (للقرآن...
حساب المواطن يودع مخصص دعم يونيو
أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل بنسبة 26.7%
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2022م، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي...
القبض على مواطن قام بعمليات احتيال مالي بالتعاون مع آخرين من خارج المملكة
قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لتنفيذه حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخرين خارج المملكة، بعد تمكنه من إيهام ضحاياه بتقديم...
تدشين تطبيق زائرون
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، الإصدار الثاني المحدث من...
وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة طريق مكة من ماليزيا إلى المدينة المنورة
وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من...
وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا للمدينة المنورة
وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مساء أمس، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من...
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