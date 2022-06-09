الدفاع المدني يحذر من ترك أدوات قابلة للانفجار داخل السيارة

نافذ تصدر 700 ألف سند رقمي خلال 3 أشهر أصدرت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل 700 ألف سند إلكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات، حيث تسهم المنصة في مراجعة سندات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا للقرآن والسنة صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا (للقرآن... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

حساب المواطن يودع مخصص دعم يونيو أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل بنسبة 26.7% أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2022م، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

القبض على مواطن قام بعمليات احتيال مالي بالتعاون مع آخرين من خارج المملكة قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لتنفيذه حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخرين خارج المملكة، بعد تمكنه من إيهام ضحاياه بتقديم... الأحساء : دوت الخليج الأحساء : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

تدشين تطبيق زائرون دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، الإصدار الثاني المحدث من... مكة المكرة: دوت الخليج مكة المكرة: دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة طريق مكة من ماليزيا إلى المدينة المنورة وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا للمدينة المنورة وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مساء أمس، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

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