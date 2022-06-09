ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل بنسبة 26.7%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2022م، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 26.7% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية. وأوضحت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهرأبريل عام 2022م بنسبة 28.3%، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، وارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 25.1%، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، فيما تراجع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.0%، مقارنةً بشهر أبريل 2021م.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أبريل 2022م مقارنة بالشهر السابق مارس 2022م بنسبة 0.5%، متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعاً بنسبة 1.3%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ظهر منخفضاً بنسبة 2%، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا بنسبة 2.1%. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدداً من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.