ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل بنسبة 26.7%

ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أبريل 2022م مقارنة بالشهر السابق مارس 2022م بنسبة 0.5%، متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعاً بنسبة 1.3%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ظهر منخفضاً بنسبة 2%، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا بنسبة 2.1%. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدداً من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
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