قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لتنفيذه حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخرين خارج المملكة، بعد تمكنه من إيهام ضحاياه بتقديم خدمات مالية، واستخدامه بيانات حساباتهم الخاصة، واستيلائه على (700,000) ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال ارتكابه حوادث مماثلة في عدد من مناطق المملكة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن قام بعمليات احتيال مالي بالتعاون مع آخرين من خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.