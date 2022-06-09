شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 منتجات تأكد من خلو المركبة منها /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني قائدي المركبات إلى التأكد من خلو المركبة من "عبوات الغاز - السجائر الالكترونية - ولاعة السجائر - بطاريات الهواتف و منافذ الشواحن - عبوات العطر المضغوطة - عبوات سائل ومعقم اليدين - الأجهزة الإلكترونية - العبوات البلاستيكية - مستحضرات التجميل"

جاء ذلك في تغريدة نشرت عبر الحساب الرسمي للمديرية " في ظل الأجواء الحارة عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف الدفاع المدني يأكد على خلو المركبة من (عبوات الغاز - السجائر الالكترونية - ولاعة السجائر - بطاريات الهواتف و منافذ الشواحن - عبوات العطر المضغوطة - عبوات سائل ومعقم اليدين - الأجهزة الإلكترونية - العبوات البلاستيكية - مستحضرات التجميل ) مع الأخذ بالاعتبار أن جميع هذه المنتجات، قد تنفجر ما عدا المعقمات والمستحضرات التجميلية والعبوات البلاستيكية والتي قد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة .