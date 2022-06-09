محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على بعض مدن المملكة، تهيب بالجميع الحرص على خلو المركبة من (عبوات الغاز – السجائر الالكترونية – ولاعة السجائر – بطاريات الهواتف و منافذ الشواحن – عبوات العطر المضغوطة – عبوات سائل ومعقم اليدين – الأجهزة الإلكترونية – العبوات البلاستيكية – مستحضرات التجميل ) مع الأخذ بالاعتبار أن جميع هذه المنتجات، قد تنفجر ما عدا المعقمات والمستحضرات التجميلية والعبوات البلاستيكية والتي قد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر 9 اشياء لاتتركهم داخل المركبة اثناء درجات الحرارة المرتفعة .. الدفاع المدني يحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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