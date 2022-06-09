فيديو| الحماد يزف خبرا سارا بشأن ضخ 60 ألف قطعة أرض للبيع بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف المهندس عبدالحميد الحماد الرئيس التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية ، خلال لقاء بقناة العربية ، عن قدرة برنامج رسوم الأراضي على زيادة ضخ الأراضي ، والعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب .
وقال الحماد خلال اللقاء ، إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يقوم برصد كامل بحجم العرض والطلب بالسوق ، ونعمل على زيادة عرض الأراضي ، كما يسعى البرنامج قدر الإمكان لضخ مزيد من الأراضي تقارب 100 مليون متر مربع خام ، و 20 مليون متر مربع من الأراضي المطورة .
وتابع ، هذه الأراضي خلال أيام بإذن الله ستضخ بسوق الأراضي العقاري ما لايقل عن 60 ألف قطعة أرض في السوق ، بعد اسبوع من الآن في مدينة الرياض فقط ، ما يٌقلص من فجوة العرض والطلب ، حيث أن الطلب على الأراضي عالي في مدينة الرياض التي مخطط لها أن تكون من أفضل المدن على مستوى العالم بطبيعة الحال الطلب فيها عالي وسيزيد والفترة القادمة .
وأشار إلى أنه إذا بٌنيت الـ 20 مليون متر مربع من الأراضي المطورة بشكل عمودي ، ستٌغطي أكثر من 160 ألف وحدة سكنية .
وأضاف ، أنه تم عمل كامل الدراسات العقارية والاقتصادية فيما يخص مدينة جدة ومكة والدمام وسيتم الإعلان عنها قريباً . ويقابلها أيضا قريبا إعلان رسمي خاص بحائل والقصيم حيث أنهينا كامل الدراسات الاقتصادية والعقارية بهما .
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