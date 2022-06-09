تعليم مكة ينظم ملتقى”أبجديات التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث -بنات- اليوم، فعاليات الملتقى التعليمي (أبجديات التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية).
ويهدف الملتقى الذي شارك فيه 200 تربوية، إلى زيادة ثقافة النمو المهني لدى شاغلات الوظائف التعليمية, مشتملاً على عدد من المحاور منها أهمية الاحتياجات التدريبية في ضمان جودة التطوير المهني التطرق، وخطة التطوير المهني داخل المؤسسات التعليمية، والتسجيل والقبول في البرامج التدريبية، وقياس أثر التدريب ورضا المستفيد.
وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بشاوري أن الملتقى يُعد انطلاقة وطنية تحتضن الإنسان الشغوف الطموح تدريبياً؛ لتسريع عملية التنمية على جميع الأصعدة.
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