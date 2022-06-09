أمير الجوف يستقبل رئيس النيابة العامة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم, رئيس النيابة العامة بالمنطقة عمر بن عيسى الحازمي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة.

وأشاد سمو أمير الجوف بجهود رئيس النيابة خلال فترة عمله بالمنطقة، سائلًا المولى عز وجل له النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة.

من ناحيته أعرب الحازمي عن شكره وتقديره لسموه على دعمه المستمر لأعمال النيابة العامة بالمنطقة الذي كان له الأثر في تطوير الأداء وإنجاز المهام.